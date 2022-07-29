В Татарстане житель Московской области предстанет перед судом за попытку сбыта 5 кг наркотиков

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя Московской области, обвиняемого в покушении на сбыт более 5 килограммов наркотиков. Об этом сообщила и. о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая.



По версии следствия, обвиняемый по предварительному сговору с неустановленным лицом забрал из тайника в Московской области более 5 кг наркотиков. После этого он на автомобиле поехал в Казань для их дальнейшего сбыта.

4 декабря 2021 года мужчину задержали полицейские на посту «Малиновка» на 777 км М-7 в Верхнеуслонском районе Татарстана. Обвиняемый предъявил поддельное водительское удостоверение.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного удостоверения предоставляющего права). Его рассмотрит Верхнеуслонский районный суд.

Фото: прокуратура РТ

В июне прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей Тверской области 40 и 43 лет, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и их незаконную перевозку, хранение и сбыт организованной группой (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).



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Максим Кокунин