Популярный среди казанцев турецкий отель Palmet Bodrum перестал принимать туристов в разгар сезона

Настоящий скандал разразился в турецком курортном городе Бодрум, чьи отели расположены на берегу знаменитого Camel Beach, который считается одним из красивейших пляжей на полуострове и награжден Голубым флагом ЮНЕСКО. Новый роскошный отель престижной сети Palmet Bodrum 4*, построенный накануне летнего сезона, внезапно закрыли по предписанию местных властей. Около 200 туристов, в том числе казанских, отдыхавших по путевкам Coral Travel, выселяли из номеров при помощи полицейских.



Эксплуатацию отеля приостановили из-за отсутствия очистных сооружений. Гостиница, которая ранее неоднократно загрязняла окружающую среду, была опломбирована полицией несколько раз, но курорт не предпринимал никаких мер. Власти были вынуждены пойти на крайние меры и выселить туристов из отеля.

В казанском туристическом агентстве «Зур» сообщили, что продажи туров с остановкой в отеле Palmet остановлены до 29 августа.

— Бодрум — это элитный курорт Турции, который по своей роскоши может сравниться лишь с изысканным французским курортом Монако. Это не побережье Анталии, где сосредоточены отели преимущественно для массового туриста. В Бодруме вообще мало отелей эконом-класса. Здесь пропорция дорогих отелей гораздо выше, чем в Анталии. Здесь отели не просто уровня 5 звезд, а laksheri. И их очень много. Неделя проживания в них обходится в 1 млн рублей и выше, — рассказал глава туристической компании Леонид Пресс. Отсюда и недоумение — как в продажу агентствам мог попасть отель, который не получил разрешительную документацию? «Это нонсенс», — считает он.

По мнению представителей туристических агентств, в новые отели людей надо отправлять через год после эксплуатации, когда все заработает:

— Многие отели сдаются с недоделками, и не только в Бодруме, но и Анталии. Мы ездили и видели, что в здании отеля не все доделано, а уже туристы заселились и живут. Как только отель построят, его сразу сдают в сетку продаж — им надо отбивать деньги, — объяснили представители. Но на этот раз турецкие отельеры столкнулись с принципиальностью экологических органов.

Представители АТОР и Российского туристического союза отказались от комментариев.

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Луиза Игнатьева