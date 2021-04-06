Офис Всемирного конгресса татар может появиться в Москве

В Москве в Доме народов России могут создать офис Всемирного конгресса татар. Возможность его появления с целью регулярного взаимодействия обсудили на совещании в учреждении.

Директор Дома народов России Андрей Березин обратил внимание, что опыт работы Дома дружбы народов Татарстана был применен в построении работы федерального ресурсного центра национально-культурных автономий, сообщает пресс-служба Ассамблеи и Дома дружбы народов РТ.

Фото: addnt.ru

Основной целью встречи в Доме народов России стало укрепление межнациональных отношений и обмен опытом работы. В совещании приняли участие вице-премьер РТ Василь Шайхразиев, заместитель директора Дома дружбы народов Татарстана Наталья Мясникова, директор Дома народов России Андрей Березин и другие.

Татьяна Демина