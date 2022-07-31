Аллерголог дал рекомендации на случай укуса насекомых

Аллерголог-иммунолог кандидат медицинских наук Алексей Попович рассказал о последствиях укусов насекомых и дал рекомендации на этот случай.



Он объяснил, что при оказании помощи необходимо учитывать в том числе вид укуса (жалящие, колющие) и реакции на них, так как они могут быть связаны с аллергией или инфекцией.

Особенно осторожными стоит быть с жалящими насекомыми: осами, пчелами, шершнями. Именно после их укусов могут возникнуть представляющие угрозу для жизни реакции — вплоть до анафилактического шока. Колющие насекомые — комары, мошки, слепни — могут вызывать сильные реакции местно либо системно.

Место укуса в качестве первой помощи рекомендовано продезинфицировать антисептиком:

— Желательно на место укуса положить холод и, если есть возможность, применить противовоспалительные средства... Если человек сам по себе аллергик, то принять антигистаминный препарат. Если раньше наблюдали сильные реакции на укусы, лучше сходить к аллергологу, чтобы получить подробные рекомендации, какие средства заранее при себе иметь и какие меры помощи самому себе оказать, — сказал Попович в беседе с RT.

Фото: pxhere.com

Руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, врач Сергей Чудаков ранее рассказывал, что репелленты и аромамасла являются наиболее эффективными средствами защиты от укусов комаров.

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Маргарита Головатенко