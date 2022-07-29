Руслан Терновой стал победителем «Игр дружбы» в прыжках в воду с десятиметровой вышки

Россиянин Руслан Терновой занял 1-е место по прыжкам в воду с десятиметровой вышки на «Играх дружбы» в Казани.

По итогам пяти попыток он набрал 539,2 балла. Вторым стал россиянин Сандро Рогава (492,75), третьим — его соотечественник Сергей Назин (481,4).

Руслану Терновому 21 год, он является бронзовым призером чемпионата Европы 2019 года.

В соревнованиях по синхронным прыжкам с трехметрового трамплина среди смешанных пар победили россияне Елизавета Кузина и Илья Молчанов — по итогам пяти попыток они набрали 334,32 балла. Вторыми стали российские спортсмены Кристина Ильиных и Евгений Кузнецов (326,22), третьими — их соотечественники Григорий Иванов и Виталия Королева (321,3).

Вчера спортсменка СК ВВС «Синтез» Мария Полякова поднялась на вторую ступень пьедестала почета в индивидуальных прыжках с 3-метрового трамплина. Мария уверенно прошла все стадии турнира, по итогам квалификации она шла второй, набрав 350,25 балла. В финале казанская прыгунья в воду улучшила свой результат до 357,65, однако не смогла обойти чемпионку Елизавету Кузину с 377,4 балла.

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Маргарита Головатенко