Спортсменка «Синтеза» Мария Полякова завоевала второе серебро на «Играх дружбы» в Казани

Фото: Максим Платонов (архив)

Спортсменка СК ВВС «Синтез» Мария Полякова поднялась на вторую ступень пьедестала почета в индивидуальных прыжках с 3-метрового трамплина.



Мария уверенно прошла все стадии турнира, и по итогам квалификации она шла второй, набрав 350,25 балла. В финале казанская прыгунья в воду улучшила свой результат до 357,65, однако не смогла обойти чемпионку — Елизавету Кузину с 377,40 балла.

Серебро в личном турнире на «Играх дружбы» для Марии Поляковой стало вторым в Казани. Ранее она завоевала серебро в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина, сообщили в пресс-службе СК ВВС «Синтез».

Вчера чемпионка Европы россиянка Юлия Тимошинина победила в прыжках в воду с вышки на международных соревнованиях «Игры дружбы» в Казани. В пяти попытках спортсменка набрала 336,85 балла. Второй и третьей стали россиянки Ульяна Манаенкова (322,7) и Екатерина Беляева (302,6).



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Маргарита Головатенко