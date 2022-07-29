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Первый в Арском районе Татарстана духовно-просветительский центр открылся при центральной мечети

21:33, 29.07.2022
Первый в Арском районе Татарстана духовно-просветительский центр открылся при центральной мечети
Фото: кадр видео / ТНВ

В Арском муниципалитете Татарстана при центральной мечети открылся первый в районе духовно-просветительский центр, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В новом трехэтажном центре есть учебные кабинеты, столовая, комната для омовения и зал для церемоний. В центре сейчас обучаются 24 ребенка: по выходным они читают Коран, учат татарский алфавит и историю пророков. В обучении к детям могут присоединиться и взрослые.

Открытие Духовно-просветительского центра имени Габдуллы Тукая состоялось 29 июля в 13:00 по адресу: ул. Галактионова, 38б.

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Маргарита Головатенко
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