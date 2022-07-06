«Нижнекамскшина» отказалась от выплаты дивидендов за 2021 год

Акционеры ПАО «Нижнекамскшина» на годовом собрании 30 июня решили в очередной раз не выплачивать дивиденды и направить 528,9 млн рублей за 2021 год на развитие компании, сообщает «Интерфакс».



Так, вся чистая прибыль в размере 453,9 млн рублей и 75 млн рублей прибыли от дооценки выбывших в прошлом году основных средств будет направлена на финансирование инвестиционных проектов.

В последний раз «Нижнекамскшина» выплачивала дивиденды по итогам 2006 года.

Фото: realnoevremya.ru

Акционеры избрали новый состав совета директоров из девяти человек. Совет покинули начальник отдела по управлению портфельными инвестициями и корпоративному сопровождению «Татнефти» Светлана Ремизова и бывший исполнительный директор «Нижнекамскшины» Эдуард Миронов.

Новыми членами совета стали исполнительный директор «Нижнекамскшины» Фаиль Миннегалиев и Ильдар Гиздатуллин, возглавлявший совет директоров «Нижнекамскшины» до 2020 года.

В начале июня совет директоров «Нижнекамскшины» рекомендовал собранию акционеров предприятия не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям. За то, чтобы отказаться от выплат по акциям, проголосовали семь из восьми членов совета директоров, один оказался против.

Месяцем ранее ПАО «Татнефть» завершило процедуру продажи предприятий шинного бизнеса в России казанскому АО «Татнефтехиминвест-холдинг». Компания продала ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», управляющее шинным бизнесом, и вследствие этого потеряла косвенный контроль над ПАО «Нижнекамскшина».



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Маргарита Головатенко