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В Казани на улице Островского Porsche приковали цепью к забору

18:14, 29.07.2022 3
В Казани на улице Островского Porsche приковали цепью к забору
Фото: realnoevremya.ru

В Казани на улице Островского автомобиль Porsche прикован к забору, о необычном явлении «Реальному времени» сообщил читатель.

Судя по фотографиям, которыми поделился с изданием очевидец, заднее колесо люксового автомобиля, припаркованного на дороге, приковано к забору тонкой ржавой цепью. Детали неизвестны.

Сегодня на улице Николая Ершова в Казани произошло ДТП, из-за чего образовалась огромная пробка. Люди стояли в ней на небольшом участке около 15 минут.

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Маргарита Головатенко
ОбществоАвто Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 18:44
    Чтобы не убежал
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  • Анонимно 18:45
    Чтобы жена не угнала
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  • Анонимно 18:45
    Блин, фото из серии - придумай название посмешнее
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