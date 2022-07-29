В Казани на улице Островского Porsche приковали цепью к забору
В Казани на улице Островского автомобиль Porsche прикован к забору, о необычном явлении «Реальному времени» сообщил читатель.
Судя по фотографиям, которыми поделился с изданием очевидец, заднее колесо люксового автомобиля, припаркованного на дороге, приковано к забору тонкой ржавой цепью. Детали неизвестны.
Сегодня на улице Николая Ершова в Казани произошло ДТП, из-за чего образовалась огромная пробка. Люди стояли в ней на небольшом участке около 15 минут.
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