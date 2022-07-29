В воздухе Казани выявили почти четырехкратное превышение концентрации формальдегида

Фото: Максим Платонов

В воздухе Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида. Результаты мониторинга опубликованы на сайте Гидрометцентра Татарстана.



Повышенный уровень формальдегида в воздухе зафиксировал пункт наблюдения №5 на ул. Татарстан, 72. Концентрация загрязняющего вещества оказалась в 3,66 раза больше предельно допустимого значения — 0,183 мг/кубометр.

Превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в 3,3 раза зарегистрировал и ПНЗ №4 по ул. Болотникова. Она составила 0,165 мг/кубометр при ПДК в 0,05 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 28 июля по 7 часов 29 июля.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».





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Татьяна Демина