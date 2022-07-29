В Татарстане построили еще одну школу полилингвального комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию»

В Нижнекамске построили новый объект полилингвального комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию». В настоящее время на территории строительства проходит итоговая проверка, сообщает «Реальному времени» пресс-служба инспекции государственного строительного надзора Татарстана.

Строительство учебного заведения на 1 224 учащихся началось в июле 2021 года. В настоящее время все строительные работы завершены. Площадь трехэтажного здания школы с подземной частью — 24 625,20 кв. метра.

Застройщик — ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ». Генеральный подрядчик — ООО «Грань». Проектировщик — ГУП РТ «Головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма «Татинвестгражданпроект». Разрешение на строительство объекта капитального строительства выдал ИК МО Нижнекамского района республики. Стоит отметить, что в эти дни также проходит итоговая проверка Инспекции государственного строительного надзора такой же школы в Альметьевске.

Фото: tatarstan.ru

Фото: tatarstan.ru

Фото: tatarstan.ru

6 июля в мэрии Казани рассказали, в каких школах города откроются классы психолого-педагогического профиля.

Классы появятся в школах каждого района города:

Авиастроительный район — гимназия №10, школы №117 и №119;

Ново-Савиновский район — полилингвальный комплекс «Адымнар», школы №71 и №143;

Вахитовский район — школы №1, 13, 80, 18;

Приволжский район — гимназии №6, №52, школа №129;

Кировский район — гимназия №152, лицей №188, школа №81;

Московский район — гимназии №12 и №17, школы №65 и №34;

Советский район — гимназии №126 и №8, лицеи №187 и №185, школа №184.

На уроках учеников будут знакомить с азами педагогики. Учащиеся смогут освоить навыки проектной деятельности, попробовать себя в качестве вожатых в пришкольном лагере и пройти практику в начальных классах.



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Максим Кокунин