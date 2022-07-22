В Казани назвали пляжи, непригодные для купания

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

По состоянию на 20 июля в Казани не рекомендуется купаться на трех из пяти оборудованных пляжей. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.



По санитарно-химическим показателям гигиеническим требованиям не соответствуют казанские пляжи «Нижнее Заречье» и «Локомотив», по микробиологическим показателям — «Озеро Глубокое». В списке нет «Озера Большое Лебяжье» и «Комсомольского» в Дербышках.

Также в Татарстане по санитарно-химическим показателям нормам не соответствуют пляж в Мензелинске и пляж в Муслюмовском районе, по микробиологическим показателям — в Лаишево и Мамадыше, по паразитологическим показателям — городской пляж Мензелинска (цисты балантидий).

Фото: realnoevremya.ru

Пробы воды, не соответствующие гигиеническим нормативам по вирусологическим показателям, не зарегистрированы.

По состоянию на 13 июля по санитарно-химическим показателям требованиям не соответствовали казанские пляжи «Нижнее Заречье», «Озеро Большое Лебяжье» и «Локомотив», по микробиологическим показателям — «Озеро Глубокое».

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Маргарита Головатенко