Чтобы лето не кончалось: кинопремьеры августа в видеосервисе Wink

Видеосервис Wink представляет цифровые премьеры августа. В новой коллекции — детективные драмы, экзотические приключения, олдскульный триллер, документальный звездный байопик и мультфильм для всей семьи.

На экраны выходят два остросюжетных российских сериала. С 9 августа становятся доступны все 12 серий криминальной драмы «Игра с огнем» (18+). 1979 год, жизнь обычного советского человека меняется, когда смертельно заболевает сын. Вылечить его могут только в Америке. Это вынуждает героя заняться подпольным предпринимательством.

В детективном сериале «Порт» (16+) герои действуют в наше время. Боевой офицер служит в Сирии и теряет там под обстрелом друга. Однако тот на самом деле жив и спустя несколько лет окажется совсем не тем, кем его знали. Сериал можно с 13 августа увидеть в Wink и на «Кинопоиске».

Комедия «Булки» (16+) с музыкой DJ Грува и Кристиной Асмус в главной роли с 12 августа расскажет о девушке из Подмосковья, которая мечтает о замужестве. Правда, жених оказывается аферистом, а свадебное путешествие на Бали — миражом.

Список зарубежных премьер открывает индийский исторический блокбастер «RRR: Рядом ревет революция» (12+). Рама — полицейский на службе у колониального правительства, местные считают его предателем. Бхим — парень из племени гондов. Встретившись, они не знают, что находятся по разные стороны, и становятся друзьями. Фильм уже доступен в видеосервисе Wink.

21 августа выходит триллер Дарио Ардженто «Темные очки» (18+). Рим потрясен серией убийств молодых эскортниц. Одной из жертв маньяка удается выжить, но она теряет зрение в автокатастрофе. Убийца продолжает ее преследовать.

Документальный фильм «Джейн глазами Шарлотты» (16+) — режиссерский дебют Шарлотты Генсбур. Его можно назвать тройным байопиком: речь идет и о ее матери Джейн Биркин, и об отце Серже Генсбуре, и о самой Шарлотте. Фильм складывается из диалогов дочери и матери о возрасте, памяти и ошибках. В Wink картина доступна с 18 августа.

Мультфильм «Забытое чудо» (6+) можно будет увидеть с 19 августа. Несколько детей сбегают с экскурсии по Свято-Троицкой Сергиевой лавре и отправляются искать ее сокровища. В одной из башен монастыря дети обнаруживают волшебный портал, который переносит их во времена татаро-монгольского ига и Куликовской битвы.

Даты цифровых премьер в видеосервисе Wink могут быть изменены по инициативе правообладателей.

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