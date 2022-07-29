В Казани произошло ДТП с участием 10-летнего велосипедиста

Фото: ГИБДД Татарстана

Вчера вечером в Казани 50-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia сбил 10-летнего велосипедиста. Об этом сообщает ГИБДД УМВД России по городу.

Происшествие произошло на перекрестке улиц Восход — Шамиля Усманова. Автомобилист при повороте направо не уступил дорогу, в результате чего и произошло ДТП. Ребенок получил травмы головы.

Фото: ГИБДД Татарстана

В Госавтоинспекции по Татарстану напомнили, что велосипедистам до 14 лет запрещено ездить по проезжей части. Пересекать дорогу по пешеходному переходу следует, спешившись и везя велосипед рядом с собой.

16 июля в Казани 18-летняя девушка за рулем Kia наехала на 14-летнего велосипедиста. Он ехал по пешеходному переходу, не спешившись. Подростка доставили в больницу. А 17 июля 43-летняя женщина за рулем Skoda наехала на 13-летнего мальчика. Он ехал на велосипеде по проезжей части. В результате ДТП его доставили в больницу с травмами.



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Максим Кокунин