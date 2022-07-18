В Татарстане за выходные сбили двух детей на велосипедах

Фото: ГИБДД Татарстана

В Татарстане за минувшие выходные сбили двух детей на велосипедах, сообщили в ГИБДД республики.

В субботу, 16 июля, 18-летняя девушка за рулем Kia наехала на 14-летнего велосипедиста. Он ехал по пешеходному переходу, не спешившись. Подростка доставили в больницу.

Фото: ГИБДД Татарстана

В воскресенье, 17 июля, в Казани 43-летняя женщина за рулем Skoda наехала на 13-летнего мальчика. Он ехал на велосипеде по проезжей части. В результате ДТП его доставили в больницу с травмами.

Фото: ГИБДД Татарстана

В Госавтоинспекции по Татарстану напомнили, что велосипедистам до 14 лет запрещено ездить по проезжей части. Пересекать дорогу по пешеходному переходу следует, спешившись и везя велосипед рядом с собой.

14 июля в Азнакаевском районе Татарстана погибла водитель 1971 года рождения — ее автомобиль Chery съехал в кювет попутного направления и опрокинулся. Женщина не была пристегнута ремнем безопасности, скончалась на месте.

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Маргарита Головатенко