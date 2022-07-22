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Официальная статистика: в Татарстане снизились цены на яйца, гречку и овощи

09:42, 22.07.2022
Официальная статистика: в Татарстане снизились цены на яйца, гречку и овощи
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане подешевели куриные яйца, гречка и некоторые овощи, в том числе картофель. Снижение цен на эти и другие продукты питания зафиксировали с 8 по 15 июля.

За неделю снизились цены на овощи, входящие в так называемой борщевой набор. Исключение — лук, который подорожал на 2,26%. Столовая свекла стала дешевле на 11,21%, до 48,04 руб./кг, свежая белокочанная капуста — на 6,93%, до 29,26 руб./кг, картофель — на 6,86%, до 45,65 руб./кг. Цены на морковь снизились на 2,87%, до 56,73 руб./кг.

Фото: Максим Платонов

Динамика снижения цен на другие продукты с 8 по 15 июля выглядит следующим образом:

  • свежие помидоры — на 3,68%, до 93,78 руб./кг;
  • бананы — на 3,45%, до 90,99 руб./кг;
  • гречка — на 2,76%, до 110,85 руб./кг;
  • куриные яйца — на 2,3%, до 61,57 руб./10 штук;
  • сахар-песок — на1,66%, до 69,59 руб./кг;
  • овощные консервы для детского питания — на 1,35%, до 630,28 руб./кг;
  • яблоки — на 1,28%, до 120,9 руб./кг;
  • пшеничная мука — на 1,06%, до 49,55.

Также в республике подешевели пшено, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, черный байховый чай, печенье, мягкие, глазированные шоколадом конфеты, сухие молочные смеси для детского питания и некоторые другие продукты питания.

В начале июля в Татарстане подешевели яблоки и сахар-песок. Также снизились цены на бананы, яблоки, свежи помидоры и некоторые другие продукты питания.

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Татьяна Демина
ЭкономикаБизнесРозничная торговля Татарстан

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