Официальная статистика: в Татарстане подорожали лук, полукопченая колбаса и рис

Фото: Максим Платонов

В Татарстане подорожали лук, полукопченая колбаса, рис и некоторые другие основные продукты питания. Рост средних цен зафиксирован с 8 по 15 июля.

По данным Татарстанстата, в республике за неделю больше всего подорожал репчатый лук. Средине цены на него поднялись на 2,26%, до 47,55 рубля за один килограмм.

Фото: Максим Платонов

За неделю в Татарстане подорожало мясо и мясные продукты. Динамика роста цен на другие продукты с 8 по 15 июля выглядит следующим образом:

полукопченая колбаса — на 0,98%, до 485,4 руб./кг.

Свинина — 0,58%, до 276,86 руб./кг.

Говядина — на 0,41%, до 480,01 руб./кг.

Сосиски и сардельки — на 0,18, до 383,84 руб./кг.

Баранина — на 0,11%, до 574,06 руб./кг.

Также в Татарстане выросли цены на сливочное масло, маргарин, фруктово-ягодные консервы для детского питания, соль, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, шлифованный рис, вермишель и макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта.

Также подорожали свежие огурцы. Не изменились цены на сычужные твердые и мягкие сыры.

Напомним, цены на рис и лук в Татарстане растут вторую неделю подряд. Кроме них в начале месяца подорожали морковь, баранина и фруктово-ягодные консервы для детского питания



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Татьяна Демина