В Татарстане соципотечники с 1 июля смогут направлять маткапитал на оплату жилья

Фото: Максим Платонов (архив)

Более 4 тыс. татарстанских семей смогут использовать средства маткапитала в программе социальной ипотеки. Об этом сообщил на брифинге заместитель исполнительного директора ГЖФ при президенте Татарстана Булат Гильманов.

22 июня российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил поправки в постановление правительства РФ №862 «О Правилах направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий» (определяет федеральные правила расходования материнского капитала, — прим. ред.), упростив покупку жилья в кооперативах с помощью материнского капитала.

В частности, гражданам, желающим вложить маткапитал в покупку жилья у кооператива, больше не понадобится предоставлять в Пенсионный фонд справку о правах на земельный участок, на котором строится или будет построен дом. Правда, это исключение касается тех, где «гарантом кооператива выступает региональная некоммерческая организация по строительству жилья».

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, Пенсионный фонд России перестал перечислять материнский капитал в оплату квартиры, полученной по программе соципотеки, в октябре 2020 года. Это было связано с принятием постановления Правительства РФ №1706 «О внесении изменений в правила направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий».

Правовой акт прописывал, что компания-продавец жилья обязана иметь в собственности земельный участок, зарегистрированный в Едином государственном реестре недвижимости. В то время как кооператив «Строим будущее» при Госжилфонде РТ, с которым татарстанские семьи заключают договор социальной ипотеки, априори не может значиться в ЕГРН с правом собственности на землю под строящееся жилье. Кроме того, Госжилфонд при президенте Татарстана не состоит в реестре банковских учреждений, что также накладывало «вето» на выплаты за «детские» метры. В результате было заморожено более 2 млрд рублей.



После обращения президента Татарстана к председателю правительства России Михаилу Мишустину федеральные правила были упрощены, а кооператив «Строим будущее» сможет вновь получать маткапитал.

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Луиза Игнатьева