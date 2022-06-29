В Татарстане соципотечники с 1 июля смогут направлять маткапитал на оплату жилья
Более 4 тыс. татарстанских семей смогут использовать средства маткапитала в программе социальной ипотеки. Об этом сообщил на брифинге заместитель исполнительного директора ГЖФ при президенте Татарстана Булат Гильманов.
22 июня российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил поправки в постановление правительства РФ №862 «О Правилах направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий» (определяет федеральные правила расходования материнского капитала, — прим. ред.), упростив покупку жилья в кооперативах с помощью материнского капитала.
В частности, гражданам, желающим вложить маткапитал в покупку жилья у кооператива, больше не понадобится предоставлять в Пенсионный фонд справку о правах на земельный участок, на котором строится или будет построен дом. Правда, это исключение касается тех, где «гарантом кооператива выступает региональная некоммерческая организация по строительству жилья».
Напомним, Пенсионный фонд России перестал перечислять материнский капитал в оплату квартиры, полученной по программе соципотеки, в октябре 2020 года. Это было связано с принятием постановления Правительства РФ №1706 «О внесении изменений в правила направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий».
Правовой акт прописывал, что компания-продавец жилья обязана иметь в собственности земельный участок, зарегистрированный в Едином государственном реестре недвижимости. В то время как кооператив «Строим будущее» при Госжилфонде РТ, с которым татарстанские семьи заключают договор социальной ипотеки, априори не может значиться в ЕГРН с правом собственности на землю под строящееся жилье. Кроме того, Госжилфонд при президенте Татарстана не состоит в реестре банковских учреждений, что также накладывало «вето» на выплаты за «детские» метры. В результате было заморожено более 2 млрд рублей.
После обращения президента Татарстана к председателю правительства России Михаилу Мишустину федеральные правила были упрощены, а кооператив «Строим будущее» сможет вновь получать маткапитал.
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