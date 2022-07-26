Юлия Тимошинина победила в прыжках в воду с вышки на «Играх дружбы» в Казани

Фото: Максим Платонов (архив)

Чемпионка Европы россиянка Юлия Тимошинина, победила в прыжках в воду с вышки на международных соревнованиях «Игры дружбы» в Казани, сообщает «РИА Новости».



В пяти попытках спортсменка набрала 336,85 балла. Второй и третьей стали россиянки Ульяна Манаенкова (322,70) и Екатерина Беляева (302,60).

В мужских синхронных прыжках с трехметрового трамплина победили россияне Илья Молчанов и Егор Лапин, их результат — 421,38 балла. Второе место — у белорусов Александра Молчана и Владислава Сонина (360,36), третье место у россиян Григория Иванова и Геннадия Вагина (309,90).

Фото: Максим Платонов (архив)

Вчера российский пловец Даниил Марков завоевал золото на международных соревнованиях «Игры дружбы» и в финале Кубка России в Казани на дистанции 50 метров вольным стилем. Он пришел первым с результатом 22.01.

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Маргарита Головатенко