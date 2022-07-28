В Казани до лета следующего года ограничат движение по улице Северо-Западной

В Казани до конца июня 2023 года ограничат движение по улице Северо-Западной. Это связано с обустройством строительной площадки.

Частично ограничено движение транспорта будет возле дома №14 по ул.Северо-Западной. Дорогу перекроют с 30 июля до 26 июня 2023 года, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера до 3 августа в столице Татарстана ограничили движение по улице Искра. Временные неудобства связаны с перекладкой тепловых сетей.

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Татьяна Леухина