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В Казани ограничат движение по улице Искра из-за перекладки тепловых сетей

10:35, 26.07.2022
В Казани ограничат движение по улице Искра из-за перекладки тепловых сетей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани движение по улице Искра временно ограничат. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

С сегодняшнего дня по 3 августа закрыли тротуар возле дома №23 по ул.Патриса Лумумбы. С 19.00 29 июля до 5.00 30 июля полностью закроют движение транспорта возле дома №23 по ул. Патриса Лумумбы.

Временные неудобства связаны с перекладкой тепловых сетей.

В Казани с 25 июля по 12 августа для движения частично закрыли местный проезд возле здания №92 по ул. Р. Гареева. Это связано с прокладкой водопровода.

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Татьяна Леухина
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