«Нэфис Косметикс» присвоили республиканское звание «Предприятие трудовой доблести»

Фото: Михаил Козловский

АО «Нэфис Косметикс» — Казанскому химическому комбинату имени М. Вахитова присвоено звание «Предприятие трудовой доблести. 1941—1945 гг.». Соответствующий указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Звание присвоено «за значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, массовый трудовой героизм и самоотверженность работников промышленного предприятия, обеспечившие бесперебойное производство военной и гражданской продукции в годы Великой Отечественной войны».

С началом Великой Отечественной войны жиркомбинат им. Вахитова остался единственным в СССР производством стеариновых и парафиновых свечей, которые были необходимы в окопах и блиндажах. Увеличилась и потребность в мыле. Также на заводе освоили производство оборонной продукции — глицерина, а также порошка для взрывчатых смесей.

В мае в Татарстане звание «Предприятия трудовой доблести 1941—1945 гг.» присвоили Казанскому авиационному заводу им. С.П. Горбунова и вертолетному заводу, Казанскому моторостроительному производственному объединению, Казанскому оптико-механическому заводу и другим.



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Татьяна Леухина