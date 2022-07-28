В Казани BMW влетела в столб возле Дворца единоборств — у водителя было 78 штрафов за превышение скорости
В Казани вчера вечером BMW влетела в опору освещения возле Дворца единоборств «Ак Барс» по улице Фатыха Амирхана. Об этом сообщается в telegram-канале ГИБДД Татарстана.
По предварительным данным, водитель превысил скорость и въехал в столб. Мужчина получил травмы, его госпитализировали. Как отметили в ГИБДД, трагедии удалось избежать благодаря тому, что водитель был пристегнут.
У мужчины 78 неоплаченных штрафов за превышение скорости, подчеркнули в ведомстве.
На этой неделе в Татарстане на 16 км автодороги Балтаси — Атня в результате лобового столкновения погиб 60-летний мужчина. Проезжая в зоне действия дорожного знака «Опасный поворот», он превысил скорость и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ford.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым