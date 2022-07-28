Депутат Госдумы предложил расширить права россиян на перевод из иностранных вузов в отечественные

Депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставить россиянам, которые учатся в вузах недружественных стран, право переводиться в отечественные вузы по желанию. Об этом пишет RT.

В марте текущего года премьер Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее россиянам, которые обучались за рубежом и были безосновательно отчислены из университетов недружественных стран, продолжить обучение в российских вузах бесплатно, напомнил Власов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также сейчас есть студенты, продолжающие обучаться за рубежом, но из-за политической обстановки они боятся за свою безопасность. Власов направил обращение на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова с предложением предоставить таким обучающимся право продолжить обучение в отечественном вузе на бесплатной основе или на условиях, не превышающих стоимость обучения в предыдущем, иностранном вузе.

В июне в Минобрнауки России заявляли, что российская система высшего образования останется открытой для сотрудничества со всеми иностранными партнерами, несмотря на отказ ряда европейских государств от совместной работы.



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Татьяна Леухина