В России предложили разрешить параллельный импорт западных фильмов

Необходимо разрешить показ в российских кинотеатрах западных фильмов без согласования с их правообладателями. Такое предложение депутат Госдумы Султан Хамзаев направил в Минкульт.

Он отметил, что возобновление в кинотеатрах показа отечественных фильмов — недостаточная мера для привлечения зрителей и поддержания кинопроката. Многие владельцы кинотеатров сообщают о сложностях в индустрии российского кинопроката — количество фильмов не удается заместить.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Считаю, что параллельный импорт зарубежных кинокартин — это вынужденная мера, направленная на поддержку именно кинотеатров и нашего кинопроката. Со временем, при наличии достаточного количества собственного кино, мы сможем отказаться и от этой меры, — приводит «РИА Новости» его слова.

Депутат предложил Минкультуры разработать временный механизм показа зарубежного кино. При этом он допустил, что в будущем западный правообладатель сможет потребовать приобрести лицензию на показ фильма «в пределах стоимости лицензии продукта для показа в странах СНГ», пояснил он.

В начале июля спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что параллельный прокат или принудительное лицензирование фильмов можно рассмотреть в качестве вариантов для сохранения российских киносетей. Он отметил, что для сохранения кинозалов нужно снимать не менее 200—250 отечественных фильмов.



Эксперты отмечали, что в июне — июле 2022 года в России было зафиксировано падение онлайн-спроса на билеты на 34%. На фоне санкций наблюдается репертуарный дефицит, что может привести к закрытию 70% кинотеатров.

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Татьяна Леухина