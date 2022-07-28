Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 570 млн

В ВОЗ по состоянию на 27 июля поступили сведения о 570 005 017 инфицированных и 6 384 128 умерших с начала пандемии, сказано на сайте организации.



За сутки число заразившихся в мире увеличилось на 1 019 583, а количество летальных исходов — на 1 882. Учитываются лишь официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.

Фото: realnoevremya.ru

В России за минувшие сутки выявили 9 027 новых случаев COVID-19. С начала пандемии в стране зарегистрировали 18 554 036 случаев.

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Маргарита Головатенко