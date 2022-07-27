Реальные зарплаты россиян снизились на 6,1% в годовом выражении

Реальные зарплаты в России продолжили спад и снизились на 6,1% в годовом выражении в мае 2022 года после 7,2% в апреле, согласно данным Росстата.



Задолженность по зарплате в России снизилась за июнь на 9,9%. В сравнении с апрелем реальные зарплаты россиян выросли на 0,1%. За январь-май реальные зарплаты в России снизились на 0,9%.

Реальная заработная плата — это средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. Их снижение в реальном выражении фиксируют второй месяц подряд. В апреле этого года.

Фото: realnoevremya.ru

Уровень безработицы в России сохранился на историческом минимуме 3,9%. Новый исторический минимум по безработице ранее был зарегистрирован в мае 2022 года, до этого в апреле минимальный показатель безработицы составлял 4%, в марте и феврале — 4,1%, в январе — 4,4%.

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Маргарита Головатенко