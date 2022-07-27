Уровень безработицы в России остался на историческом минимуме

Уровень безработицы в России сохранился на историческом минимуме 3,9%, такие данные привел в докладе Росстат.



Новый исторический минимум по безработице ранее был зарегистрирован в мае 2022 года, до этого в апреле минимальный показатель безработицы составлял 4%, в марте и феврале — 4,1%, в январе — 4,4%.

До начала года в течение четырех месяцев уровень безработицы сохранялся на уровне 4,3%. Общее число безработных в России в июне этого года составило 2,9 млн человек — это на пять тысяч ниже майского показателя.

Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 0,51% (10 430 безработных). Казань оказалась в числе муниципалитетов Татарстана с самым высоким уровнем регистрируемой безработицы в прошлом месяце — она заняла третью строку с уровнем 0,62%.



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Маргарита Головатенко