Роспотребнадзор Татарстана: масочный режим для медиков был неизменным с начала пандемии

Масочный режим остается обязательным в отношении персонала медорганизаций, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Сегодня ряд СМИ и telegram-каналов сообщили о возвращении масочного режима в медицинских учреждениях. Однако, как пояснили в ведомстве, в этой части каких-либо изменений не было с начала пандемии.

В пресс-службе Минздрава Татарстана пояснили, что ношение масок для пациентов и посетителей медучреждений носит рекомендательный характер. Там подчеркнули, что средства индивидуальной защиты обязаны носить медики. Для них масочный режим не отменялся.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера заместитель премьер-министра Татарстана и руководитель республиканского оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19 Лейла Фазлеева в разговоре с «Реальным временем» сообщила, что на данный момент нет необходимости возобновления масочного режима для граждан. При этом она подчеркнула, что его могут вернуть в зависимости от эпидемиологической обстановки.

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Маргарита Головатенко