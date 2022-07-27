Верховный суд Татарстана рассмотрит апелляцию по челнинскому делу Моргенштерна* о пропаганде наркотиков

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Верховный суд Татарстана сегодня рассмотрит апелляционную жалобу, поданную российским рэпером, признанным иноагентом, Алишером Моргенштерном* на постановление Набережночелнинского городского суда, который оштрафовал его по делу о пропаганде наркотиков.

Напомним, Набережночелнинский суд оштрафовал Моргенштерна* на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков в мае. Рэпера признали виновным по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП России.

Артист на заседании суда не присутствовал. «Сори, не успел», — заявил он потом.



Фото: realnoevremya.ru

После этого адвокат Моргенштерна* Сергей Жорин заявил, что его клиент считает постановление Набережночелнинского городского суда незаконным. По его словам, татуировка с изображением растения, напоминающего коноплю, на груди артиста, из-за которой и возникло дело, не может признаваться пропагандой запрещенных веществ, так как «не содержит информации о способах, методах разработки, изготовления и употребления наркотических средств, как того требует закон».

*внесен Минюстом России в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.



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Татьяна Демина