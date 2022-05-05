Моргенштерн прокомментировал неявку на заседание суда в Челнах

Фото: скриншот видео

Рэпер Алишер Моргенштерн прокомментировал в своем telegram-канале неявку в Набережночелнинский суд по делу о пропаганде наркотиков. На прошедшем сегодня заседании не было ни музыканта, ни его адвоката.

«Сори не успел», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Сегодня Набережночелнинский суд отложил до 20 мая рассмотрение административного дела о пропаганде наркотиков в опубликованных в интернете трех видеоклипах на его песни. Дело против рэпера Моргенштерна возбудили в начале апреля.

Фото: Максим Платонов

Адвокат артиста Сергей Жорин сообщал, что исполнитель планирует подать в прокуратуру жалобу на майора из Набережных Челнов. Он отметил, что от полиции автограда не поступало ни заявлений, ни рапорта.

Татьяна Леухина