Даниил Марков завоевал золото на «Играх дружбы» в Казани на дистанции 50 м вольным стилем

Российский пловец Даниил Марков завоевал золото на международных соревнованиях «Игры дружбы» и в финале Кубка России в Казани на дистанции 50 метров вольным стилем. Он пришел первым с результатом 22.01.

Второе место — у Климента Колесникова. Его результат — 22.06. Андрей Жилкин пришел третьим с результатом 22.31.

Золото на дистанции 50 м стилем баттерфляй взяла россиянка Арина Суркова с результатом 25.89.

Вчера серебряный призер Олимпийских игр 2020 года Михаил Вековищев победил на международных соревнованиях «Игры дружбы» и в финале Кубка России в Казани на дистанции 100 метров баттерфляем.



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