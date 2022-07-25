Даниил Марков завоевал золото на «Играх дружбы» в Казани на дистанции 50 м вольным стилем
Российский пловец Даниил Марков завоевал золото на международных соревнованиях «Игры дружбы» и в финале Кубка России в Казани на дистанции 50 метров вольным стилем. Он пришел первым с результатом 22.01.
Второе место — у Климента Колесникова. Его результат — 22.06. Андрей Жилкин пришел третьим с результатом 22.31.
Золото на дистанции 50 м стилем баттерфляй взяла россиянка Арина Суркова с результатом 25.89.
Вчера серебряный призер Олимпийских игр 2020 года Михаил Вековищев победил на международных соревнованиях «Игры дружбы» и в финале Кубка России в Казани на дистанции 100 метров баттерфляем.
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