В Буинском районе Татарстана ураган снес крыши жилых домов и административных зданий — видео

Фото: кадр видео / ТНВ

В селе Мокрая Савалеевка в Буинском районе разбушевалась стихия. Ураган снес крыши у местного дома культуры и библиотеки. Ливень затопил и сами помещения, теперь им потребуется капитальный ремонт, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Отстраивать жилые постройки придется и местным жителям — пострадали жилье и растительность на участках. Сельчане стихии испугались, но рады, что никто не пострадал, скот тоже удалось спасти.

Сейчас в селе работает специальная комиссия, которая определит сумму ущерба. Успевшие застраховать имущество получат компенсацию.

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Маргарита Головатенко