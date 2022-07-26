В Буинском районе Татарстана ураган снес крыши жилых домов и административных зданий — видео
В селе Мокрая Савалеевка в Буинском районе разбушевалась стихия. Ураган снес крыши у местного дома культуры и библиотеки. Ливень затопил и сами помещения, теперь им потребуется капитальный ремонт, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Отстраивать жилые постройки придется и местным жителям — пострадали жилье и растительность на участках. Сельчане стихии испугались, но рады, что никто не пострадал, скот тоже удалось спасти.
Сейчас в селе работает специальная комиссия, которая определит сумму ущерба. Успевшие застраховать имущество получат компенсацию.
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