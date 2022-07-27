Проведение Российского национального конгресса кардиологов в Казани обойдется Татарстану в 12 миллионов

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани этой осенью планируют провести Российский национальный конгресс кардиологов. Мероприятие обойдется бюджету Татарстану более чем в 12,2 миллиона рублей.

Конгресс пройдет в очной форме с 29 сентября по 1 октября. Ожидается, что его участниками станут 4,5 тысячи человек, а лекторами — 500.

Исполнитель должен подготовить к мероприятию зал для проведения конференции, пленарного заседания и совещания площадью не менее 3 тыс. кв. м, трансформируемые конференц-залы разной вместимости, переговорные комнаты, рабочий кабинет и пресс-центр. Он также должен обустроить зону регистрации участников.

На площадке проведения конгресса должен быть гардероб вместимостью не менее 4,5 тысячи комплектов верхней одежды, молельные комнаты и медицинский пункт. От исполнителя также требуется организовать фото и видеосъемку.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Торжественное открытие Конгресса и вручение премий Российского кардиологического общества продлится минимум полтора часа. Пленум правления Российского кардиологического общества такой же продолжительностью запланирован на второй день. в нем примут участие 200 человек.

Исполнителя ищет Министерство здравоохранения Татарстана. Подать заявку на участие в тендере можно до 3 августа, следует из документации на портале госзакупок.

Напомним, в 2020 году Российский национальный конгресс кардиологов, который должен был пройти в Казани с 29 сентября по 1 октября, перевели из очного в онлайн-формат. Это было связано с пандемией коронавируса. В прошлом году он проходил в Санкт-Петербурге.



Российский национальный конгресс кардиологов проводится в разных городах страны каждый год, начиная с 1963-го. Научная программа включает лекции, пленарные заседания, научные симпозиумы, обучающие семинары, клинические разборы, секционные заседания, стендовые доклады, конкурс молодых ученых, а также школы для практикующих врачей.

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Татьяна Демина