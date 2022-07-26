В Высокогорском районе Татарстана произошла массовая гибель пчел

В селе Ташлы-Ковали Высокогорского района Татарстана произошла массовая гибель пчел после химической обработки рапсовых полей, сообщили в Управлении Россельхознадзора по республике.



Государственный инспектор управления 27 июля выедет в Ташлы-Ковали, чтобы обследовать поля около села. Будут отобраны пробы рапса и почвы для исследования на остаточное содержание действующего вещества пестицида, а еще дана оценка соблюдению сельхозпредприятием регламентов применения химикатов.

По итогам выездного обследования и результатов лабораторных исследований примут меры в соответствии с законодательством.

В ведомстве отметили, что, согласно закону, аграрии должны заблаговременно предупреждать через СМИ пчеловодов и население в целом о предстоящих химических обработках полей. Ответственность за гибель пчел несут не только аграрии, но и сами пчеловоды, поскольку они должны иметь связь с владельцами рапсовых полей и принимать соответствующие меры при опрыскивании.

Двумя неделями ранее массовая гибель пчел произошла в Альметьевском районе Татарстана.

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Маргарита Головатенко