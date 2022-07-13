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В Альметьевском районе Татарстана произошла массовая гибель пчел

17:10, 13.07.2022 1
В Альметьевском районе Татарстана произошла массовая гибель пчел
Фото: pixabay.com

Специалисты Управления Россельхознадзора по Татарстану начали обследовать поля рапса и люцерны у села Кузайкино в Альметьевском районе после массовой гибели пчел у пчеловода в этом селе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Они отобрали пробы растений для определения остаточного количества пестицидов. С ООО «Союз Агро» провели профилактическую беседу.

Фото: agro.tatarstan.ru

По данным «Интерфакса», инцидент у села Кузайкино произошел 1 июля. По данным специалистов, рапс обрабатывался с 28 по 30 июня, в том числе инсектицидами первого класса опасности для пчел. Обработки проводились в ночное время на расстоянии 2,5 км от Кузайкино. До этого в текущем году случаев массовой гибели пчел в Альметьевском районе не было.

В конце июня массовая гибель пчел произошла в Арском районе Татарстана. Погибли почти все пчелы в 32 ульях у местного фермера.

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Татьяна Леухина
ОбществоВластьПроисшествия Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:30
    Если погибнут пчелы, то через год погибнет все живое на планете Земля.
    Благодаря пчёлам вырабатывается кислород.
    О два...
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