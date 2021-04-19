ФАС возбудила дело на Google из-за доминирующего положения YouTube

ФАС России возбудила дело на Google LLC. В ведомстве считают, что компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube.

ФАС ведет расследования по заявлению региональной общественной организации «Центр интернет-технологий». РОЦИТ пожаловалась Google из-за внезапной блокировки и удаления аккаунтов и контента пользователей на YouTube.

«ФАС России установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на YouTube, являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ведомстве считают, что действия YouTube могут привести к ущемлению интересов пользователей видеохостинга и к ограничению конкуренции на смежных рынках.

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ФАС при расследовании дела даст оценку действиям Google LLC и их последствиям для пользователей и создателей контента.

Напомним, ранее в Google и YouTube пообещали в ближайшее время удалить со своих площадок контент, который противоречит российскому законодательству.

Татьяна Демина