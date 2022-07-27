Сегодня в Татарстане ожидается гроза, сильный ветер и до +29 градусов

В среду, 27 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременный дождь и гроза, днем преимущественно на юге региона, прогнозирует Гидрометцентр республики.

Максимальная температура воздуха днем составит +24—29 градусов. В Казани ожидается от +26 до +28°С. В Набережных Челнах прогнозируется от +25 до +28 градусов.

Фото: Максим Платонов

Ветер северо-восточный 5—10 м/с, предупреждают синоптики. Местами возможны кратковременные усиления до 12 м/с, при грозе — до 15—20 м/с.

В четверг и пятницу, 28—29 июля, дождей, града или ливней в Татарстане не ожидается. Ночью от +14 до +20 градусов, днем воздух прогреется до +25—31 градуса.

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Татьяна Демина