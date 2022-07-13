РБК: бизнес попросил правительство уменьшить размер этикеток, чтобы сэкономить на бумаге и чернилах

Фото: Максим Платонов

Производители попросили российское правительство изучить возможность уточнения национальных стандартов России «в области этикетирования продуктов», предложение бизнеса попросила изучить вице-премьер Виктория Абрамченко, сообщает РБК.



Речь идет о стандартах, которые определяют максимальную и минимальную площадь этикеток со сведениями о продуктах при размещении на упаковке. Бизнес предложил пересмотр с целью сократить упаковочные материалы. Для этого необходимо проанализировать требования к наносимой на упаковку информации на предмет ее актуальности для покупателей.

Фото: realnoevremya.ru

Весной этого года у отечественных производителей начались проблемы с нехваткой упаковки для пищевых продуктов. В начале марта о приостановке производств в России заявили норвежская Elopak, производящая Gable Top и Pure-Pak-упаковку, и выпускающая бумажную и гофроупаковку финско-шведская Stora Enso. 11 марта о снижении объемов производства упаковки в России сообщила шведская группа Tetra Laval, в которую входят Tetra Pak, Sidel и DeLavalTetra Pak.

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Маргарита Головатенко