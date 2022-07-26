Верховный суд Татарстана оценит решение об отказе в заочном аресте Алексея Семина

Сегодня Верховный суд Татарстана рассмотрит представление прокуратуры на отказ Приволжского райсуда Казани в избрании заочного ареста миллиардеру Алексею Семину. Адвокаты обвиняемого, напротив, настаивают на законности данного решения, сообщает с места журналист «Реального времени».



Напомним, 15 июля райсуд Казани отклонил ходатайство Следкома по Татарстану по бенефициару группы компаний ASG, поскольку усомнился в обоснованности представленных доказательств о его причастности к повреждению казанского памятника федерального значения. Речь идет о комплексе Адмиралтейской конторы на улице Карла Маркса, который был передан на реставрацию структурам ASG в 2012 году.

27 июня в СК вынесли постановление о привлечении бизнесмена в качестве обвиняемого, а 1 июля ввиду его неявки на следственные действия предъявили обвинение по одному эпизоду дела заочно. И в тот же день объявили в федеральный и межгосударственный розыск, — рассказывала на заседании Приволжского райсуда следователь 4-го отдела Следкома по РТ Юлия Мунина.



Защита Семина утверждает, что следствием нарушены процедуры предъявления заочного обвинения и объявления в розыск. В частности, по преступлениям небольшой тяжести федеральный розыск может быть объявлен лишь через 60 дней, сначала проводится региональный. При наличии постоянной регистрации в РФ на территории Пресненского района Москвы инициировать региональный розыск должна была московская полиция. Ну а межгосударственный розыск осуществляется лишь по лицам, выехавшим в страны СНГ, тогда как Семин проживает в Европе, отмечают адвокаты.