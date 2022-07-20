Прокуратура оспорила отказ казанского суда в заочном аресте Алексея Семина

Как стало известно «Реальному времени», прокуратура направила апелляционное представление на отказ Приволжского райсуда Казани в избрании заочного ареста миллиардеру Алексею Семину.

Помощник прокурора Приволжского района Диана Нигматуллина просит Верховный суд Татарстана отменить решение первой инстанции и вернуть материал по ходатайству Следкома на пересмотр.

Напомним, 15 июля райсуд Казани отклонил ходатайство Следкома по Татарстану по бенефициару группы компаний ASG, поскольку усомнился в обоснованности представленных доказательств о его причастности к повреждению казанского памятника федерального значения. Речь идет о комплексе Адмиралтейской конторы на улице Карла Маркса, который был передан на реставрацию структурам ASG в 2012 году.



27 июня в СК вынесли постановление о привлечении бизнесмена в качестве обвиняемого, а 1 июля констатировали неявку на следственные действия и заочно предъявили обвинение по одному эпизоду дела. В тот же день фигуранта объявили в федеральный и межгосударственный розыск, — сообщала в пятницу на заседании суда следователь 4-го отдела Следкома по РТ Юлия Мунина.

Адвокат проживающего во Франции фигуранта Марат Мухтаров обвинял следователей в несоблюдении процедур заочного обвинения и объявления в розыск, а также в отсутствии как доказательств причастности своего клиента, так и самого факта повреждений исторического здания.