Участники «Игр дружбы» в Казани проходят допинг-контроль

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал о ратификации международными спортивными организациями, в их числе — международной федерацией водных видов спорта (FINA), рекордов, установленных на внутренних российских соревнованиях, например, на «Играх дружбы».

— У нас нет никаких опасений, что будет все по-другому. Так что главное, чтобы эти рекорды были, а зачесть их должны. По правилам нужен для этого контроль за допингом? Так допинг-контроль у нас идет, мы проинформировали РУСАДА, ожидаем что все требования у нас выполняются, — заявил он в разговоре с изданием «СпортЭкспресс».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Игры дружбы» проходят в Казани во Дворце водных видов спорта и будут состоять из трех этапов — «Мир», «Спорт» и «Легенды». Первый этап проходит с 21 июля по 2 августа. Второй этап мероприятия состоится с 9 по 26 ноября. Он объединит Кубок президента Татарстана по прыжкам в воду и международные соревнования по плаванию. Третий этап пройдет с 15 по 26 декабря.

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Татьяна Леухина