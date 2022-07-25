Казань впервые примет летнюю Спартакиаду СИБУРа

Фото: СИБУР

В Казани пройдет XVI летняя Спартакиада СИБУРа. Масштабные соревнования состоятся на базе КСК «КАИ Олимп». В них примут участие 700 человек из 22 команд со всей России, которые входят в предприятия группы СИБУР.

В течение двух дней, 30—31 июля, команды будут соревноваться в трех видах спорта: футбол, волейбол, настольный теннис. Также в рамках Спартакиады пройдет фестиваль ГТО, семейные соревнования «Папа, мама, я — спортивная семья» среди сотрудников Казаньоргсинтеза, Нижнекамскнефтехима, ТГК-16, ОСП СИБУРа, СИБУР Коннект и СИБУР Диджитал.

По словам председателя правления, гендиректора ООО «СИБУР» Михаила Карисалова, спорт занимает достойное место в жизни крупнейшей нефтехимической компании России и выполняет важную социальную функцию — пропаганду здорового образа жизни.

— Спартакиадные соревнования предоставляют нам возможность не только реализовать свои лучшие физические и морально-волевые качества, но и лучше узнать своих коллег, работающих в разных регионах страны, приобрести новых друзей и надежных партнеров. Искренне желаю всем участникам удачи, здоровья, захватывающих состязаний, новых ярких впечатлений и профессиональных успехов! — сказал Михаил Карисалов.

Генеральный директор Казаньоргсинтеза Айрат Сафин уверен, что летняя Спартакиада в Казани станет продолжением больших спортивных традиций Татарстана.

— Искренне рады тому, что Казань становится местом проведения масштабных мероприятий СИБУРа. Предприятия компании, расположенные в Татарстане, в данный момент проходят через этап структурного изменения, обновления бизнес-процессов и корпоративной культуры. Поэтому особенно важно, чтобы наши работники через спорт приобщались к корпоративной культуре объединенной компании. Желаю успехов и спортивных достижений всем участникам соревнований! — добавил Айрат Сафин.

Ранее летние Спартакиады СИБУРа проводились в Москве, Дзержинске, Томске, Красноярске и Перми. После расширения географии компании и вхождения в нее предприятий, расположенных в Татарстане, местом проведения очередной летней Спартакиады станет Казань.