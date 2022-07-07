В Татарстане направили в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на 250 млн рублей

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего руководителя нефтесервисной компании. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов («б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.



По версии следствия, в период с января 2016 года по март 2021 года мужчина умышленно представил в налоговую инспекцию декларацию с ложными сведениями о финансово-хозяйственных отношениях с 24 юридическими лицами.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным «Реального времени, речь идет о компании ООО «Химбурсервис». Бизнесмен уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 249 млн рублей.

В обеспечение гражданских исков и возможной конфискации имущества наложен арест на активы предприятия.

В ближайшее время уголовное дело направят в Бугульминский суд для рассмотрения по существу.

Подробнее о деле — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина