С бывшего управляющего зятя Роберта Мусина взыскивают в его пользу 47,8 млн рублей убытков

Как стало известно «Реальному времени», с бывшего финансового управляющего зятя Роберта Мусина Айрата Гилязова взыскивают в пользу последнего 47,8 млн рублей убытков. Инициатором заявления стал нынешний управляющий должника Артем Ямщиков. В вину экс-управляющему Глебу Медведеву ставят две сделки по принадлежащей должнику недвижимости, которые он не смог оспорить. В обоих случаях причиной отказа суда стал пропуск срока исковой давности.

Так, 19 июля 2019 года Медведев потребовал признать недействительной сделку дарения. 14 декабря 2016 года Гилязов передал родной сестре земельный участок в 458 кв.м. и здание кафе с мини-маркетом (595 «квадратов») на проспекте Победы 144а в Казани. Татарстанский арбитраж его заявление удовлетворил, но Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд этот вердикт отменил, указав на пропуск срока.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В тот же день 19 июля 2019 года финансовый управляющий подал в арбитраж заявление о признании недействительным заключенного между Хайретдиновым Р.Р. и Гилязовым 7 августа 2017 года договора купли-продажи земельного участка площадью 244 кв. м. и магазина (60,8 кв.м.) на улице Розы Люксембург, д.62 в Буинске. Ему отказали по той же причине: в связи с пропуском срока давности. Согласно заказанному Медведевым отчету ООО «Ресурс Д» рыночная стоимость казанских объектов недвижимости составила 46,5 млн рублей, буинских — 1,26 млн. В совокупности сумма убытков превысила 47,8 млн рублей. В случае ее взыскания она будет направлена в конкурсную массу должника для последующего расчета с кредиторами.

И сам Медведев, и СК «Арсеналъ», где застрахована его ответственность, ссылались на то, что управляющий действовал «в условиях правовой неопределенности». Согласно материалам банкротного дела Гилязова, 19 июля 2018 года его признали банкротом, но уже 22 октября это решение было отменено. 16 января 2019 года «отмена» отменена, дело направлено на новое рассмотрение. 1 марта решение суда первой инстанции о признании должника банкротом оставлено в силе. 7 марта, как только это решение вступило в законную силу. управляющий направил повторный запрос о предоставлении информации об оспариваемой сделке. Т.е. вплоть до 17 мая 2019 года имела место неопределенность в процедуре, применяемой к должнику-гражданину. Но суды этот довод не приняли, отметив, что по закону о банкротств, Медведев был вправе оспорить сделки должника с даты введения реструктуризации 9 января 2018 года.

На данный момент решение о взыскании убытков подтвердили суды двух инстанций: Арбитражный суд РТ и Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в Самаре. СК «Аренал» 20 июля подала на эти решения жалобу в Арбитражный суд Поволжского округа. Ее рассмотрение назначено на 1 сентября. Ранее СМИ сообщали, что размер реестра кредиторов Гилязова составлял почти 290 млн рублей. Согласно материалам его банкротного дела, 31 декабря 2014 года ТФБ Мусина открыл Гилязову кредитную линию на 240 млн рублей под 18% годовых. К июлю 2017 года с учетом процентов эта сумма составила уже 260 млн рублей. И банк, в который на тот момент уже пришла временная администрация в лице АСВ, подал на банкротство Гилязова.

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Алена Кривцова