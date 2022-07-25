Экс-главврач «БарсМеда» вышел из состава учредителей медцентра

Долю распределили между остальными учредителями

Как стало известно «Реальному времени», экс-директор и бывший главврач медицинского центра «БарсМед» Айнур Ахатов вышел из числа соучредителей компании после полутора месяцев владения ее активами: свою долю он приобрел лишь 2 июня. В эту субботу, 23 июля, его доля в 10% была поровну распределена между двумя оставшимися соучредителями: Рустемом Гатауллиным и Гульсиной Каримовой.

Стоит отметить, что Ахатов был главным врачом сети диагностических центров с 2014 по 2018 год, а с 2016 по 2018-й еще и директором, после этого бразды правления «БарсМедом» перешли к управляющей компании — ООО «МТИ». Ее в мае 2018 года учредил Равиль Шаюков, а в декабре того же года выкупил Альберт Гарифуллин. В 2020 году он продал половину своей доли Ниязу Шакирзянову.

Фото: mrtkt.ru

Гарифуллин был связан с медицинским центром и раньше: он пробыл на посту директора с 2015 по 2016 год. Сейчас он является не только ее соучредителем, но и директором ООО «МТИ». Таким образом, он вернул себе управление медицинским центром.

Выручка «БарсМеда» за 2021-й — самая крупная за последние годы

На данный момент в Казани есть семь медицинских центров «БарсМед». Присутствуют они и в Бугульме, Елабуге, Чистополе, Зеленодольске, Заинске и Богатых Сабах.

Специализация клиник — проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ), компьютерной томографии (КТ). Во время пандемии коронавируса «БарсМед» активно оказывал услуги всем желающим сделать КТ грудной клетки в частном порядке.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка «БарсМеда» за 2021 год составила 477,6 миллиона рублей — самый крупный показатель за последние годы — при чистой прибыли в 61,5 миллиона. Чистые активы компании оцениваются в 201 миллион рублей.

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Артем Гафаров