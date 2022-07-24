В Татарстане алкоголем чаще всего отравляются мужчины

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане в первом полугодии 2022 года зафиксировали 346 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. В 81,5% случаев пострадавшими были мужчины, следует из данных Управления Роспотребнадзора по республике.

Основная доля отравившихся — татарстанцы в возрасте 18 лет и старше — 91,9%, или 266 случаев. Для сравнения, в первом полугодии 2021 года на них приходилось 89,8% отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями.

За первые 6 месяцев 2022 года в Татарстане зафиксировали 12 случаев отправления алкоголем среди подростков в возрасте 15—17 лет. За аналогичный период прошлого года их число составляло 19.

Также зарегистрировано 20 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями среди детей. По сравнению с первым полугодием 2021-го их число выросло — за январь—июнь прошлого года таких происшествий было 15.

Фото: Олег Тихонов

В разрезе социального положения отравившихся половина случаев (50,8%) пришлась на неработающих татарстанцев. Доля пострадавших среди трудоустроенных составила 12,1%, среди пенсионеров — 12,7%, школьников — 8,1%, учащихся — 2%.

Чаще всего татарстанцы отравлялись этанолом — на него приходится 75,4% случаев из всех зарегистрированных в первом полугодии. На метанол в структуре алкогольных отравлений в январе — июне 2022 года пришлось 5,5% случаев, на неуточненный спирт — 17,3%, в том числе суррогатами алкоголя — 8,3%.



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Татьяна Демина