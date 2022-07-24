В Казани на следующей неделе пройдет фестиваль современной татарской культуры «Печән базары»
В Казани в следующую субботу, 30 июля, пройдет фестиваль современной татарской культуры «Печән базары» — «Сенной базар». Мероприятие состоится на территории Старо-Татарской слободы.
По улице Ш. Марджани выставят прилавки, там представят свои изделия ремесленники. Фестиваль продлится с 9:00 до 22:00, сообщается на сайте мэрии Казани.
Подробнее о том, как фестиваль современной татарской культуры проходил в прошлом году — в фоторепортаже «Реального времени».
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