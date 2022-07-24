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В Татарстане сегодня без осадков и до +31 градуса

06:20, 24.07.2022
В Татарстане сегодня без осадков и до +31 градуса
Фото: tatarmeteo.ru

В Татарстане сегодня, 24 июля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в Гидрометцентре по республике.

Ветер северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха днем составит от +26 до +31 градуса.

В Казани и Набережных Челнах воздух прогреется до +28—30 градусов.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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