В Казани на благотворительной акции «День белого цветка» пожертвовали более 122 тысяч рублей

В Казани на благотворительной акции «День белого цветка», состоявшейся 21 июля на территории Казанского Богородицкого монастыря, собрали 122 тысячи 150 рублей. Сумму направили на нужды шести детей с ограниченными возможностями здоровья.

Детям оплатят курсы реабилитации, приобретут для них специальное белковое питание, инвалидные коляски, вакуумные подушки для инвалидного кресла и многое другое. Каждому благотворителю вручили бумажный бутон и памятную открытку в знак сопричастности к доброму делу, передает ассоциация благотворителей «Белый цветок» и службы помощи нуждающимся при Казанской епархии «Милосердие — Казань».



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, акция стала частью мероприятий российского Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», которые состоялись 21—23 июля. Как она проходила — в фоторепортаже «Реального времени».

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Татьяна Леухина